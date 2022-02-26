Gökçeada’da Yıldız Koyu imara açılmak isteniyordu: Mahkeme 'dur' dedi

26 Şubat 2022 Cumartesi, 11:21

Gökçeada’da yer alan Türkiye’nin ilk ve tek sualtı milli parkının bulunduğu Yıldız Koyu'nu imara açmayı amaçlayan “Yıldız Koyu Koruma Amaçlı İmar Planı” için İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Daha önce bir kısım planları onaylanmış Yıldız Koyu ile ilgili son imar planı Gökçeada Belediye Meclisi'nden İYİ Parti'nin oylarıyla oy çokluğuyla geçmişti. 4 Ekim'de belediye meclisinden geçen plana CHP'liler ret oyu kullanırken AKP'liler ise çekimser kalmıştı. Gündeme geldiği günden beri kamuoyunun tepki gösterdiği 288 dönümlük bir araziyi kapsayan koruma imar planı Çanakkale Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu tarafından teknik ve usul eksiklikleri gerekçesiyle iade edilmişti.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Gerçek Gündem'den Melike Çapan'ın haberine göre, çevrecilerin büyük tepki gösterdiği imar planı için Gökçeada Kaymakamlığı hem yürütmeyi durdurma hem de Meclis kararının iptal edilmesi için Gökçeada Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan davacı oldu.

Kaymakamlık davaya gerekçe olarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırı olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu veya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının uygunluk kararı alınmadan alındığını, planlama yapılacak alana ait ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, ÇED raporunun güncel tarihli olması, planlama alanının tamamını kapsayacak şekilde Jeoloji/Jeoteknik etüd raporunun bulunması gerekirken belirtilen bu hususlara uygun hareket edilmediği ve mevzuata aykırı olduğunu gösterdi.

MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Davayı değerlendiren Çanakkale 2. İdare Mahkemesi imar planına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında, “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildi” denildi.

Mahkemenin kararı şöyle:

“Koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlık, onay ve ilan sürecine ilişkin olarak 2863 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikte farklı düzenlemeler öngörülmüştür. Buna göre, koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında, koruma bölge kurulları belirleyici konuma sahip olup, koruma bölge kurullarında görüşülen ve uygun görülen koruma planları ilgili belediyeye onaylanmak üzere gönderilecektir.

Bu bakımdan, sit alanın belediye ve mücavir alan sınırı içinde olması halinde ilgili belediye, koruma amaçlı imar planlarının yapım sürecinde yapılaşma ve diğer koşullar yönünden koruma kurulu kararları çerçevesinde bağlı yetki içindedir.

Ancak, uyuşmazlık konusu meclis kararının, 2863 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerinde öngörülen usul çerçevesinde, koruma bölge kurulunda görüşülüp uygun görülmeden, doğrudan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca genel imar rejimine tabi imar planlarında kullanılan yetki kapsamında tesis edilmesi nedeniyle hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, davalı Gökçeada Belediye Başkanlığı tarafından, plan ve eklerinin Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne incelenmek üzere gönderildiği, planların yapım aşamasının devam ettiği ileri sürülmekte ise de; şeklen meclis kararının hukuki varlığını koruduğu ve davalı idare tarafından dava konusu işlemin düzeltilmesi ve değiştirilmesine yönelik yeni bir idari işlem de tesis edilmediği anlaşıldığından kesin ve yürütülebilir bir işlem bulunmadığı iddiasına itibar edilmemiştir.

Bu durumda, yukarıda değinilen gerekçelerle hukuka aykırılığı ortaya konan işlemin, icrailiğini devam ettirmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkacağı kanaatine varılmıştır.”

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içerisinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.”

“KAYMAKAM ÇOĞUNLUĞUN SESİ OLDU”

İmar kararının Gökçeada Belediye meclisinden geçmesinin ardından tepkilerde de beraberinde gelmiş peşi sıra Gökçeada’da Ada Dayanışması inisiyatifi kurulmuştu.

Gerçek Gündem’e konuşan Ada Dayanışması, karardan memnuniyet duyduklarını söyledi. Mahkeme kararının, baştan beri dayanışmanın işaret etiği noktaların doğru olduğunu gösterdiğinin altını çizen Ada Dayanışması, “Mahkeme kurum görüşlerinin olmadığını bazılarının da güncel olmadığını gerekçe göstermiş. Önemli bir yasal yanlış olduğunu teyit etmiş. Bizler de bunu iddia ediyorduk. Bu çok önemli bir karar” dedi.

Gökçeada Kaymakamı’nın hiçbir siyasi manipülasyona girmeden bunu mahkemeye taşımasının çok anlamlı olduğunu ifade eden Ada Dayanışması, “Kaymakam bey çoğunluğun sesi oldu. Bundan sonra ikinci mahkeme safhası var. Kaymakam bey hem yürütmeyi durdurma hem de Meclis kararının iptaline yönelik mahkemeye gitti. Meclis kararının da iptal edileceğini bekliyoruz” diye konuştu.

Ada Dayanışması, Bundan sonraki süreçte Yıldızkoy’un yapılaşma alanından çıkarılması için mücadele edeceklerini ve bu konuda 5 binlik ve 100 binlik planların iptali için de mahkemeye gittiklerini söyledi.