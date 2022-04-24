Mardin'de Süryaniler 2 yıl sonra Paskalya Bayramı'nı ayinle kutladı

24 Nisan 2022 Pazar, 16:06

Mardin'de yaşayan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Süryaniler, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Paskalya Bayramı'nın kentteki Kırklar Kilisesi'nde, Midyat ilçesinde de Mor Şarbel Kilisesi'nde ayin yaparak kutladı. Süryaniler, çocuklarıyla kilisede mum yakıp, dua etti, boyalı yumurta tokuşturdu. Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz'ün yönettiği ayinde ilahiler söyledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da kiliseye gelerek Süryanilerin bayramını kutladı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Metropolit Saliba Özmen ve beraberindekiler de yumurta tokuşturdu.

"BİR ARADA HUZUR İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, "2 yıldan beri pandemiden dolayı bu bayramlar yapılmıyordu. Hem bizler yapamıyorduk hem onlar yapamıyordu. Çok şükür pandemi günlerini geride bıraktık. Süryani kardeşlerimizin bayramlarını huzur içinde yaptıklarını gördük. Bugün buraya bayramlarını tebrik etmek için geldik. Bizler zaten kardeş gibiyiz. Bir arada huzur içerisinde yaşıyoruz. Farklı dillerin, dinlerin, kültürlerin huzur içerisinde yaşamış olduğu Mardin'de bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da inşallah bu bayramları huzur içerisinde kutlayacağız" dedi.

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen de, kendileri için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Maalesef pandemiden dolayı doğru dürüst bayram yapamadık. Ne Hristiyan bayramlarını, ne de Müslüman bayramlarını yapamadık. Onun için bugün burada bu anlamda bizler için, Mardin için çok önemli. Özellikle Sayın Valimizin bizimle hazır bulunması gerçekten bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.

AVRUPA'DA YAŞAYAN SÜRYANİLER MİDYAT'A GELDİ

Midyat'ta da, 1970'li yıllarda Avrupa ülkelerine göç eden ve uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı ilçeye geldi. İlçedeki paskalya kutlamaları, Mor Şarbel Kilisesi'nde Midyat Kiliseleri Papası İshak Ergün'ün yönettiği ayinle başladı. Sabahın erken saatlerinde ailece kiliseye gelen Süryaniler, çocukları ile birlikte dua etti. Ayin süresince erkek ve kız koroları ilahiler okudu. Ayinin ardından çocuklar, kilisenin içinde zılgıtlar çekerek tur attı. Ayinin ardından kilise bahçesinde toplanan Süryaniler, birbirlerinin bayramını kutladı. Kilisenin çıkışında cemaate 'Yeni Yaşamın ve Dirilişin Simgesi' olan boyalı yumurtalar dağıtıldı. Yurt içi ve dışından çok sayıda Süryani'nin de katılığı Paskalya Bayramı 3 gün boyunca devam edecek. Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz da, Süryanilerin Paskayla Bayramı'nı kutladı.

Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, pandemi nedeniyle 2 yıl bayramı evlerinde geçirdiklerini ifade ederek, "Bugün artık herkes kilisede birbirleriyle bayramlaşarak geçirdi. Sevinç bugün dorukta. Diliyoruz ki bütün insanların günleri böyle sevinçli geçsin. Allah bütün dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirsin" ifadelerini kullandı.

Midyat'tan 8 yaşındayken ailesiyle birlikte göç eden Naile Kesenci de İsveç'te yaşadığını ve bayram için ilçeye geldiğini dile getirerek şunları söyledi:

"45 yıldır bayram yapmamıştım burada. Babam burada, kayınbabam burada, akrabalarım, dedelerim hepsi burada. Ölülerimiz için de geldik. İlk defa böyle bir şey görüyorum. 45 yıldan sonra çok mutluyum, çok neşeliyim."