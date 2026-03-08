Gökçeadalı kadınlardan 8 Mart’ta dayanışma dansı

Zoi Studio öncülüğünde bir araya gelen 18 kadın, Gökçeada Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen projede kadınların gücüne, görünürlüğüne ve haklarına dikkat çekti.

8 Mart Pazar günü saat 12.00’de Gökçeada Pazar Yeri’nde gerçekleşen dans gösterisi, alışveriş yapan vatandaşların büyük ilgisini çekti. Ada halkı, müziğin ritmine ve dansın enerjisine kapılarak bu anlamlı anın bir parçası oldu.

Kısa sürede yapılan birkaç prova ile hazırlanan gösteride kadınlar, ortak bir gücü sahneye taşıdı. Flash mob performansı, kadınların bir araya geldiğinde nasıl güçlü bir kolektif etki yaratabileceğini simgeledi.

"DANS EN GÜÇLÜ YOLLARINDAN BİRİ"

Projenin öncülüğünü üstlenen Zoi Studio’nun kurucusu Zoi Ahu Talyaduro, kadın emeğine ve dayanışmasına olan inancını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Kadınların bir araya geldiğinde ortaya çıkan enerjiye ve güce inanıyorum. Dans ise bu gücü ifade etmenin en güçlü yollarından biri. Bu projeye katılan her kadının cesareti ve özgüveni çok kıymetli. Amacımız bir gösteri yapmanın ötesinde. Kadınlara ilham vermek ve ‘sen de yapabilirsin’ mesajını ulaştırmaktı. Projenin hayata geçmesi için destek veren Gökçeada Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”