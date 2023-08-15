Gökçe'nin ikinci konseri de iptal edildi
Ünlü şarkıcı Gökçe'nin Afyon Sandıklı'daki konserinin iptal edilmesinin ardından 12 Ağustos'ta sahne alacağı Tekirdağ Hayrabolu'daki konseri de iptal edildi.
Ülkede iptal edilen konserlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak ünlü şarkıcı Gökçe’nin Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı’da vereceği konser Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından 7 Ağustos 2023 günü iptal edilmişti. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Gökçen’in Sandıklı sınırlarına giremeyeceğini söyleyerek tehdit etmişti.
İKİNCİ KONSERİ DE İPTAL EDİLDİ
BirGün'de yer alan habere göre Gökçe,Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 12 Ağustos’ta sahneye çıkacaktı. Ancak ilçenin belediye başkanı Dr. Osman İnan da Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl gibi, LGBTİ+’ye destek verdiği gerekçesiyle Gökçe’nin konserinin iptal edildiğini açıkladı.
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