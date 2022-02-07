Gökhan Göz'ün polislerle diyaloğu tepki çekti: 'Silah çekmişiz öyle mi?'
İş insanı olduğu belirtilen Gökhan Göz isimli şahıs, ihbar üzerine bulunduğu mekana gelen polislere zor anlar yaşattı. Görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olay tepkilere neden olurken, bir açıklama yapan Gökhan Göz özür diledi.
Polis, dün akşam saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine, iş insanı olduğu belirtilen Gökhan Göz isimli şahsın evine baskın düzenledi.
Silah çektiği öne sürülen Göz'ün, evine gelen polislere elinde silah sallayarak nutuk çekmesi ve polislerin izlemesi ise sosyal medyada tepkiye neden oldu.
"NE İSTİYORSUNUZ?"
Göz, evine gelen polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler..." dedi.
Göz polisin silahını istemesi üzerine silahı verirken düşürerek tepki çekti.
ÖZÜR DİLEDİ
Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla özür dileyen Göz, "Emniyet ve tüm devlet görevlilerimize saygımız sonsuzdur" dedi.
Göz'ün yaptığı açıklama şöyle:
"Dün yanlış anlaşılan duruma açıklamamdır; Ben ve yardımcılarım gitmiş olduğumuz bir mekanda eğlenirken emniyet güçleri tarafından kibar bir şekilde dışarı davet edildim. Ne olduğunu anlamadığımı sorduğumda bir kişi yada kişilere silah çektiğim yönünde ihbar aldıklarını söylediler ve gerekli ruhsatları kontrol ettikten sonra kamera kayıtlarından da her hangi bir kişiye bir şey çekmediğimi ve aksine sahnedeki sanatçı arkadaşımızla sahnede şarkı söyleyerek ve oradaki olan misafirleri de kötü sesimle zamanlarını ayırıp dinledikleri için özür dileyerek eğlencemize devam ettiğimizi gördüler."
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