Gökhan Günaydın’dan ‘Canpolat’ iddiası: ‘Değişimcilerin adayı olmak istedi’

Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:59

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:59

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, pazar günü yapılan İstanbul İl Kongresi'nde aday olarak yarışan ve konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Cemal Canpolat ile ilgili bir iddia bulundu.

KRT TV'ye konuşan Günaydın, "Cemal Bey, Ekrem Bey ve onu destekleyen arkadaşlar tarafından il başkanı adayı gösterilme talebinde bulundu" dedi.

Bunun bilinmeyen bir şey olmadığını da vurgulayan Gökhan Günaydın, Canpolat'ın konuşmasında dile getirdiği hususlar için "Haklı olduğu yanlar da vardır ama 10 kez yaptığı görüşmede İmamoğlu'na bu görüşlerini dile getirmiş midir?" dedi.

“KONGRE HEYECANIYLA YAPMIŞTIR”

Günaydın, Canpolat'ın kongrede yaptığı konuşmaya ilişkin ise şunları söyledi:

"O konuşmayı ben yapmış olsaydım, o konuşmaya atıf yaparak Tevfik Göksu tweet atsaydı ben kendi adıma çok üzülürdüm. Cemal Canpolat bu konularda duyarlılığı olan bir insandır. Kongre heyecanıyla yapmıştır bu konuşmayı. Biz, 2024 Mart’ında İstanbul için yarışacak adayımızı güçlendirmek amacıyla da kongre yapıyoruz."

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi pazar günü düzenlenmiş ve kongre sonucunda Özgür Çelik, 342 oy alarak CHP İstanbul İl Başkanı olurken Cemal Canpolat 310 oy almıştı.

Canpolat “Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız" demişti. İmamoğlu ise buna karşılık "Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiz yürüyeceğiz" dedi.