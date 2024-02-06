Gökhan Zan siyasilere isyan etti: '3 gün bizi ölüme terk ettiniz, istemiyoruz sizi'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 09:42

Güncelleme: 06.02.2024 - 09:44

Hatay'da 6 Şubat depreminin yıl dönümünde, resmi törene katılan iktidar yetkililerine tepki gösteren eski futbolcu Gökhan Zan, "3 gün bizi terk ettiniz ölüme" dedi.

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için Hatay’da; Köprübaşı mevkiinde ve Yunus Emre Parkı’nda iki ayrı anma etkinliği düzenlendi.

Köprübaşı’ndaki anma törenine; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı.

Yunus Emre Parkı’ndaki anma töreninde ise farklı siyasi partilerin yöneticileri ve milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları yer aldı.

"İSTEMİYORUM SİZİ"

Gazeteci Mahir Bağış'ın aktardığına göre, resmi anma törenine katılan iktidar yetkililerine tepki gösteren eski milli futbolcu Gökhan Zan, "3 gün bizi ölüme terk ettiniz. İstemiyoruz sizi" diye bağırdı.