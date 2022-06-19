Gökmen Karadağ, canlı yayında rahatsızlandı

19 Haziran 2022 Pazar, 23:06

Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programının sunucusu Gökmen Karadağ, canlı yayında bir rahatsızlık geçirdi. Programın bu akşam ekranlara gelen bölümünde ünlü sunucu rahatsızlanınca reklama gidildi.

Reklam dönüşü, gazetemiz yazarı ve programın yorumcusu Barış Pehlivan, Karadağ'ın rahatsızlandığı bilgisini verdi. Pehlivan, "Gökmen Karadağ biraz rahatsızlandığı için şu dakikalarda bizimle değil. Kimsenin endişelenmesine gerek yok" dedi.