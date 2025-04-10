Göksu Deltası'nda yangın: ‘Yanmaktan kaçmaya çalışan yüzlerce göçmen kuş…’

Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:33

Güncelleme: 10.04.2025 - 00:34

Edinilen bilgiye göre, Kum Mahallesi sınırlarında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Göksu Deltası'nda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Akşam saatlerinde sazlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Bataklık arazi nedeniyle müdahale edilmekte güçlük yaşanılan yangının çevreye yayılmaması için ekiplerin tedbir aldığı bildirildi.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yaban hayatı uzmanı ve kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yoğurtcuoğlu şunları yazdı:

“ABV… Göksu Deltası gene yakılmış. Kuşlar gitsin diye senede 10 defa yakanlar, nasıl oluyorsa bir türlü yakalanmıyorlar!! Bu vandallar Mersin Silifke’deki Ramsar alanı olan Göksu Deltası’ndaki gözlem kulelerini, sazlıkları, kuşları, HER ŞEYİ YAKIP YIKIYORLAR.

Yeter artık ya, doğru düzgün koruyun bu alanları… Şu videoya bakın. Yanmaktan kaçmaya çalışan yüzlerce göçmen kuş…”