İstanbul'da çiçekçi dükkanında yangın... İçeride uyuyan kişi feci şekilde can verdi!

Küçükçekmece ilçesinde çiçekçi dükkanının bodrum katında çıkan yangında, içeride uyuyan Ersin Keskin hayatını kaybetti. Keskin'in çiçekçi dükkanında çalıştığı aktarıldı.

İstanbul'da çiçekçi dükkanında yangın... İçeride uyuyan kişi feci şekilde can verdi!
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DHA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:13

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Cennet Mahallesi'nde Turgut Özal Caddesi'nde bulunan çiçek dükkanının bodrum katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangını söndürürken çiçekçide çalışan Ersin Keskin (35)'i hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Ersin Keskin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerine gelen Keskin'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

"ZEHİRLENMİŞ"

Olayla ilgili konuşan çevre sakini Yalçın Yıldız, "Çocuk akşamdan burada kalmış, uyumuş. Dumandan zehirlenmiş, olduğu yerde zehirlenmeden kaskatı kesilmiş. Çiçekçide çalışan, zehirlenmiş" diye konuştu. 


Etiketler: #Çalışan #çiçekçi #İstanbul #Yangın

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