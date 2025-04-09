Kahramanmaraş'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yangın paniği!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:49

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:49

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin içerisindeki elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı.

Dumanları gören görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada hastanedeki yurttaşlar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi. Hastane personeli ve itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Güvenliğin sağlanmasının ardından hastaların yeniden hastaneye alındığı aktarıldı.