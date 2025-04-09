Kahramanmaraş'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yangın paniği!
Onikişubat ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde kısa süreli yangın paniği yaşandı. Dumandan etkilenmemeleri için tahliye edilen hastalar, yangının söndürülmesinin ardından yeniden hastaneye alındı.
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin içerisindeki elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı.
Dumanları gören görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada hastanedeki yurttaşlar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi. Hastane personeli ve itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Güvenliğin sağlanmasının ardından hastaların yeniden hastaneye alındığı aktarıldı.
Etiketler: #elektrik #Hastane #kahramanmaraş #Yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
- Tanal'a jet polis müdahalesi: Görüntüler ortaya çıktı
- Avukatından skandal savunma!
- ‘Kaybetmekten çok korkuyor’
- ‘Yani Erdoğan’ı aday göstermeyecekler’
- Ümit Özdağ'a aylar sonra iddianame!
- CHP kurultayının iptali için dilekçe verdi!
- Premier Lig'den transfer itirafı!
- Deniz Gezmiş'i hatırlattı, İsmet İnönü'yü hedef aldı!
- Mahir Polat'ın avukatından açıklama geldi!