Kahramanmaraş'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yangın paniği!

Onikişubat ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde kısa süreli yangın paniği yaşandı. Dumandan etkilenmemeleri için tahliye edilen hastalar, yangının söndürülmesinin ardından yeniden hastaneye alındı.

Kahramanmaraş'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yangın paniği!
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İHA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:49

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin içerisindeki elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı.

Dumanları gören görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada hastanedeki yurttaşlar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi. Hastane personeli ve itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Güvenliğin sağlanmasının ardından hastaların yeniden hastaneye alındığı aktarıldı.


Etiketler: #elektrik #Hastane #kahramanmaraş #Yangın

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