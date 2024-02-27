Gökten lastik yağdı: Kaldırımda yürürken ölümden döndü
İstanbul'da Zeytinburnu'nda bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın balkonunda 5 otomobil lastiği aşağıya düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken 2 araçta hasar oluştu.
Olay, 22 Şubat günü sabah 07.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada binanın birinci katındaki balkonundan 5 araç lastiği aşağıya düştü.
2 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ
Kadın ölümden kıl payı kurtulurken bacağına çarpan lastikle hafif yaralandı. Düşen lastikler park halindeki 2 araca da zarar verdi.
Lastiklerin neden düştüğü bilinmezken ev sahibi basın mensuplarına konuşmak istemedi.
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