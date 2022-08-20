Gökyüzü meraklıları Antalya’da buluştu

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Gökyüzü Gözlem Etkinliği, pandemi ve orman yangınları nedeniyle iki yıl aradan sonra bu yıl tekrar düzenlendi. Her yaştan gökyüzü meraklısının buluştuğu etkinlik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) koordinasyonunda gerçekleşiyor.

Etkinlik boyunca astronomi konulu seminerler, paneller, gökyüzünü ve gökcisimlerini tanımaya yönelik teleskop gözlemleri, atölye çalışmaları, sergiler ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Saklıkent’te konaklayan astronomi meraklıları etkinlik boyunca, 2 bin 500 metre yükseklikte bulunan Saklıkent’teki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde Türkiye’nin gözle inceleme yapılabilen en büyük teleskobuyla uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleyebilecek.