Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: Tekirdağ’da gökyüzünden adeta su boşaldı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile yaptığı uyarı sonrasında Tekirdağ'da sabah saatlerinde havanın kararmasıyla sağanak yağış etkisini bir anda göstererek gökyüzünden adeta su boşaldı. Şiddetli bir şekilde başlayan sağanak yağış sokakları ve caddeleri adeta dereye çevirdi.

Bazı yurttaşlar şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlar da duvar ve kapı diplerinde yağışın geçmesini bekledi.

Yağmurun geçmesini bekleyen vatandaşlardan Seyfi İşlek, “Paspas çekçek elimizde inşallah hayırlısı olur. Tekirdağımızdan bayadır böyle yağmur yağmadı. İnşallah Afet olmaz. Yağmur yağıyor diye seviniyoruz yani. Herkesin önlemini alması lazım” dedi.