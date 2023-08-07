Gökyüzünde heyecanlandıran görüntü... İstanbul'da 'meteor düştü' iddiası: O anlar canlı yayına yansıdı
İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak cisim heyecana yol açtı. Meteor izlenimi veren parlak cisim bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir sosyal medya kullanıcısının canlı yayınına da yansıdı.
İstanbul semalarında gece saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen cisim heyecana yol açtı. Sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi meteor düştü iddialarına neden oldu.
Işık saçan ve meteor izlenimi veren cismi görenler cep telefonlarına sarıldı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
CANLI YAYINA GİRDİ
Aynı görüntüler sosyal medyadan canlı yayın yapan bir kişinin kayıtlarına da yansıdı.
'GÜRÜLTÜ DUYULDU' İDDİASI
Sosyal medyada gündem olan, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, İstanbul ve çevre illerde görülürken bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün duyulduğunu iddia etti.
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