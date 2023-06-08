Meteoroloji'den İzmir için 'sağanak' uyarısı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 17:21

Güncelleme: 08.06.2023 - 17:33

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'den sonra Kemalpaşa, Selçuk, Torbalı, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde, yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.