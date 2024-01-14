Gökyüzünü turuncu duman kapladı…OSB’de kimyasal sızıntı alarmı!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde makine ve ekipman üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı sebebiyle gökyüzünü turuncu duman kapladı. Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:04
Gökyüzünü turuncu duman kapladı…OSB’de kimyasal sızıntı alarmı!
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Edinilen bilgiye göre, Çerkeşli Mahallesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi İMES 6. Cadde’de bulunan DRS Makina Fabrikası’nda bilinmeyen bir sebeple kimyasal sızıntı meydana geldi. 

Sızıntı sebebiyle gökyüzüne kızıl dumanlar yükseldi. Fabrika işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı. 

Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


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