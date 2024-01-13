Doğalgaz sızıntısı can aldı: Kaynayan süt, ocaktaki ateşi söndürünce...
Erzurum'un Aziziye ilçesinde 80 yaşındaki Hacer Ağsakallı, ocağa koyduğu sütün taşarak ateşi söndürmesi üzerine sızan doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde doğalgazdan zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Saltuklu Mahallesi Erenler Sokak'ta 5 katlı binanın ilk katında yalnız yaşayan Hacer Ağsakallı (80) ocağa ısınması için süt koydu.
Sütün kaynayarak ocaktaki ateşi söndürmesiyle yaşlı kadın, sızan gazdan zehirlendi.
Bir süre sonra binada gaz kokusu olduğunu fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine apartmana polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
YAŞLI KADIN KURTARILAMADI
Doğalgaz ekipleri, binanın gazını keserek önlem aldı. Sağlık ekipleri de yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağsakallı'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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