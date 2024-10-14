Göl kıyısında önce kadını öldürdü ardından intihar etti

Adana’da bir kişi lüks otomobilin içerisinde sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi öldürüp intihar etti.

Göl kıyısında önce kadını öldürdü ardından intihar etti
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 17:14

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, Emre Naynal (37) kiraladığı lüks otomobil ile birlikte sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşegül Sefer (40) ile göl kıyısına geldi. Bir süre sonra Naynal, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Ayşegül Sefer’i başından vurdu.

Ardından Naynal, aynı tabanca ile kendisini başından vurdu. Çevredeki yurttaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre Naynal ve Ayşegül Sefer’in öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından cesetler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayda kullandığı değerlendirilen tabanca Emre Naynal’ın cesedinin üzerinden alınarak incelenmek üzere kriminale götürüldü.


Etiketler: #Adana #silah #intihar

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