Beylikdüzü'nde iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Silahların defalarca ateşlendiği ve 1 kişinin yaralandığı kavga anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:00

Barış Mahallesi İzmir Caddesi’ndeki bir eğlence mekanında, saat 04.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan birisi silahına davrandı.

KURŞUN BİR KİŞİYE İSABET ETTİ

Defalarca ateş ederken kurşun 1 kişiye isabet etti. Yaşanan hareketli anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, işletmeden çıkan kalabalık iki grubun cadde üzerinde kavga ettiği ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın ise silahıyla defalarca ateş ettiği anlar yer aldı.

Yaşanan kavgada yaralanan vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Etiketler: #beylikdüzü

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