Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 09:37

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 995 mermi ele geçirildi.


Etiketler: #Şanlıurfa #silah kaçakçılığı

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