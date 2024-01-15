Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
Bolu'da soğuk hava sonrası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu.
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Kar yağışı ile beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda bu kez dondurucu soğuk etkili oldu.
Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 15 dereceye düşerken tabiat parkındaki gölün yüzeyi tamamen dondu.
Donan göl ile tabiat parkında güzel manzaralar oluşurken tatilciler manzaranın keyfini çıkarıp yürüyüş yaptı.
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