Çatıdan üzerine buz kütlesi düşen şahıs yaralandı
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine bir binanın çatısından kar ve buz kütlesi düşen şahıs yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi’nde kaldırımda yürürken çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen Yılmaz Kenan Parlatıcı yaralandı.
Çevredeki yurttaşların yardımına koştuğu Parlatıcı, Aile Sağlık Merkezi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Parlatıcı, ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaldırımda yürürken üzerine yukarıdan kar ve buz düştüğünü dile getiren Yılmaz Kenan Parlatıcı, yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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