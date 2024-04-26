Fatih'te korkutan yangın!

Fatih'te 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 07:43
Fatih'te korkutan yangın!
Abone Ol google-news

Yangın, saat 02.30 sıralarında Balat Mahallesi Çimen Sokakt'a bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede çıktı.

Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce içeride kalan komşularını kaldırdı, ardından durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Bu sırada, daire kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın sonrası dairede büyük çapta hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yangının çıktığı daireden yükselen dumanlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, itfaiye ekipleri binada dumandan etkilenen bir kişi için önlem amaçlı şişme branda açtığı görülüyor.

 


Fatih haberleri Yangın haberleri Bina haberleri

İlgili Haberler

Bakkal dükkanında yangın: Dairelere sıçradı!

Bakkal dükkanında yangın: Dairelere sıçradı!
Akkuyu Nükleer’de vinç yangını!

Akkuyu Nükleer’de vinç yangını!
Korku dolu anlar… Ankara’da fabrika yangını!

Korku dolu anlar… Ankara’da fabrika yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!

İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!
Dilan Polat’ın yakınları duruşma sonrası Banu Parlak’a tükürdü

Dilan Polat’ın yakınları duruşma sonrası Banu Parlak’a tükürdü
Altın güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altın güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Nisan 2024 altın fiyatları...
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu
Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt: ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’

Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt: ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
Uçağın kokpitine çocuklar geçti: 75 yolcu hayatını kaybetti

Uçağın kokpitine çocuklar geçti: 75 yolcu hayatını kaybetti
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Özgür Özel ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Özgür Özel ile görüştü
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu