Gold City davasında duruşma tarihi belli oldu

İddianame hazırlanmadan önce yayımlanan bilirkişi raporunda ise kolon kesme iddialarını kanıtlayacak statik raporuna ulaşılamadığı belirtilmişti. Gold City davasında duruşma tarihi belli oldu.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00
Gold City davasında duruşma tarihi belli oldu
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Özkan ve kardeşlerinin Hatay Antakya’da inşaa ettiği ve 6 Şubat depremlerinde 97 yurttaşın yaşamını yitirdiği Özkan Gold City Blokları’yla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Buna göre 5’i tutuklu 11 sanığın bulunduğu davanın ilk duruşması 19 Nisan’da görülecek. Geçen ay hazırlanan iddianamede kolon kesme iddialarına ilişkin “yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği” ifade edildi. İddianame hazırlanmadan önce yayımlanan bilirkişi raporunda ise kolon kesme iddialarını kanıtlayacak statik raporuna ulaşılamadığı belirtilmişti.


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