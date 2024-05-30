Gölete düşen 11 yaşındaki çocuk boğuldu
Van’ın Çaldıran ilçesinde kar ve yağmur suları sonucu oluşan gölete düşen 11 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgilere göre olay, Avcıbaşı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Pancar toplamaya giden 11 yaşındaki Muhammed Bingöl, bilinmeyen bir sebepten dolayı eriyen kar ve yağmur suları sonucu oluşan gölete düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu Bingöl’ün cansız bedeni çıkarıldı.
Bölgeye gelen Bingöl’ün yakınları gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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