Adana’da son 1 haftada 4 kişi boğuldu
Adana'da son 1 haftada 2’si çocuk 4 kişi boğuldu.
Yaz aylarının yaklaşmasıyla sıcaklığın artış gösterdiği Adana’da, son 1 haftada serinlemek amacıyla suya giren 4 kişi hayatını kaybetti.
14 ve 17 yaşındaki iki çocuk ile 18 yaşındaki gençler olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine polis çalışma başlattı.
Serinlemek amacıyla sulama kanalı ve nehir yataklarına giren gençlere polis ekiplerince uyarılarda bulunulurken, yıl içerisindeki ölümle sonuçlanan boğulma vakası sayısı ise 8’e ulaştı.
Adana’da her yıl ortalama 30 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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