Gölette kayboldu: Cesedine 17 gün sonra ulaşıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Gökgöz Mahallesi'nde bulunan Kavşak Bendi Barajı Göletin’de yüzerek karşıya geçmeye çalışırken kaybolan 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken'in (35), jandarma sualtı robotu ile 17 gündür süren arama çalışmasında cansız bedenine gece saatlerinde ulaşıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 07:41
Gölette kayboldu: Cesedine 17 gün sonra ulaşıldı
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Ankara’dan Kozan’a Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için gelen 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gökgöz Mahallesi'nde bulunan Kavşak Bendi Barajı Göletin’de balık tuttuktan sonra baraj göletinde yüzerek karşıya geçmek isterken bir anda gözden kayboldu. 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken'in 17 gündür süren arama kurtarma çalışmasında sualtı robotları cansız bedenine ulaştı.

35 METRE DERİNLİKTE

Ankara’dan ilçeye gelen Jandarma ekipleri, su altı robotu ile gece saatlerinde yaptığı aramada Sarıtiken'in 35 metre derinlikte ve baraj göletine girdiği yerden 100 metre açıkta cansız bedenine ulaşıldı.

17 gündür Sarıtiken ailesi ve mahallelinin acı bekleyişi sürerken Muhtar Mızrak Acar 17 gündür bir haber almayı beklediklerini ifade ederek "Arama çalışması günlerdir aralıksız sürdü. Çok şükür cenazemize ulaştık. Jandarma ekiplerine ve AKOM ekiplerine teşekkür ederiz Allah razı olsun” dedi.

Sarıtiken’in cenazesi Adana adli tip kurumuna gönderildi.


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