Gölette kayboldu: Cesedine 17 gün sonra ulaşıldı

Yayınlanma: 28.04.2024 - 07:41

Güncelleme: 28.04.2024 - 07:41

Ankara’dan Kozan’a Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için gelen 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gökgöz Mahallesi'nde bulunan Kavşak Bendi Barajı Göletin’de balık tuttuktan sonra baraj göletinde yüzerek karşıya geçmek isterken bir anda gözden kayboldu. 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken'in 17 gündür süren arama kurtarma çalışmasında sualtı robotları cansız bedenine ulaştı.

35 METRE DERİNLİKTE

Ankara’dan ilçeye gelen Jandarma ekipleri, su altı robotu ile gece saatlerinde yaptığı aramada Sarıtiken'in 35 metre derinlikte ve baraj göletine girdiği yerden 100 metre açıkta cansız bedenine ulaşıldı.

17 gündür Sarıtiken ailesi ve mahallelinin acı bekleyişi sürerken Muhtar Mızrak Acar 17 gündür bir haber almayı beklediklerini ifade ederek "Arama çalışması günlerdir aralıksız sürdü. Çok şükür cenazemize ulaştık. Jandarma ekiplerine ve AKOM ekiplerine teşekkür ederiz Allah razı olsun” dedi.

Sarıtiken’in cenazesi Adana adli tip kurumuna gönderildi.