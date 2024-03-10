Çağla Şıkel eski sevgilisi Nail Gönenli ile birlikte nikah şahidi oldu

Geçen yıl sonu yollarını ayıran Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, ünlü mankenin ablası Berna Şıkel’in nikahında bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:26
Çağla Şıkel eski sevgilisi Nail Gönenli ile birlikte nikah şahidi oldu
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Çağla Şıkel’in ablası Berna Şıkel bu akşam düzenlenen törenle yaşamını Murat Fincan’la birleştirdi. Düğünde Şıkel ailesinin mutluluğuna ortak olan bir isim dikkat çekti.

Ünlü modelin boşandıktan sonra ilk kez el ele görüntü verdiği sevgilisi olan avukat Nail Gönenli de düğünün davetlileri arasındaydı.

Gönenli aynı zamanda eski sevgilisi Çağla Şıkel’le beraber çiftin şahitliğini de yaptı.

Çağla Şıkel ablasının nikah fotoğraflarını "Ne diyeceğimi bilemediğim tarifsiz bir mutluluk içerisindeyim…Çok mutlusunuz zaten… Hep çok mutlu olun canlarım" mesajıyla kutladı.


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