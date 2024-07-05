Gönen’de feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:12
Gönen’de feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Gönen-Biga Yolu Deniz Kent Mevki’nde seyir halinde olan M.E. idaresindeki 17 AEK 566 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen N.I. idaresindeki 17 NJ 100 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu takla atan hafif ticari aracın sürücüsü N.I. yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan P.E. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.E. ve ticari araç sürücüsü N.I. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.


112 Acil haberleri Acil haberleri acil servis haberleri

İlgili Haberler

Balıkesir'de sazlık yangını; 10 hektar alan zarar gördü

Balıkesir'de sazlık yangını; 10 hektar alan zarar gördü
Başkan Akın: Balıkesirimizi gençliğe yakışır hale getireceğiz

Başkan Akın: Balıkesirimizi gençliğe yakışır hale getireceğiz
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler