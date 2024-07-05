Gönen’de feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gönen-Biga Yolu Deniz Kent Mevki’nde seyir halinde olan M.E. idaresindeki 17 AEK 566 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen N.I. idaresindeki 17 NJ 100 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonucu takla atan hafif ticari aracın sürücüsü N.I. yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan P.E. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.E. ve ticari araç sürücüsü N.I. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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