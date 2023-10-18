Son dakika.... İstanbul Valiliği'nden İsrail protestolarına ilişkin açıklama: 'Polislere saldıran 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi hayatını kaybetti'
İstanbul Valiliği, İsrail'in dün Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırının ardından İstanbul'da yapılan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Valilik protestolarda "Polislere saldıran 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi hayatını kaybetti" ifadesini kullandı. Valilik açıklamasında, "Müdahaleye mecbur kalmak bizleri de yürekten yaralamıştır" denildi.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni yönelik saldırısının ardından İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan yurttaşlar, İsrail'i protesto etti.
Levent'te bulunan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağa girmeye çalışanlara polis müdahale etti. Arbedenin yaşandığı olaylarda polis, katılımcılara biber gazı da sıktı.
Olaylar sırasında bir yurttaş da hayatını kaybetti.
İstanbul Valiliği, protestolara ilişkin bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama şöyle:
"Çarşamba günü, İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlarımızdan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçmiş, emniyet güçlerimize, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunmuştur. Emniyet kuvvetlerimiz de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellemiştir. Ayrıca polis bariyerini aşarak Emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alınmıştır.
Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43’ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır.
Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail’in sivillere yönelik uyguladığı - terör saldırılarını andıran – bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz."
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