Gönüllüler açıkladı: AFAD ‘Size ihtiyaç yok’ dedi
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye arama kurtarma çalışmaları için gönüllü olarak gidenlere AFAD'ın ‘ihtiyaç olursa ararız zahmet etmişsiniz’ dediği öğrenildi.
Bölgeye gönüllü olarak giden ODTÜ öğrencisi Ahmet Efe Bekar “AFAD’dan ‘ihtiyaç olursa ararız zahmet etmişsiniz’ sözlerini duyduk” dedi.
Gaziantep’teki AFAD’ın kriz merkezine ulaştığını ancak çok fazla vakit kaybettiğini söyleyen Bekar, “AFAD araç bulamıyordu. Koordinasyonsuzluk vardı. Çadır istedik, ‘yok’ dediler. ‘Uyku tulumu var mı? Üşüyoruz’ dedik, ‘yok’ dediler” ifadelerini kullandı.
Mimarlık yapan gönüllü Z.Y. ise “Çok fazla sahte çağrı vardı. Mesela, apartman numarasına kadar verilen yardım çağrısı üzerine bir mahalleye gittik. Bina sapasağlamdı. Etraftaki kişiler, ‘Buraya gelen siz sekinci kişisiniz’ dediler. Bu nedenle gelen her yardım çağrısına gitmemeye başladık” ifadelerini kullandı.
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