Google ilginç veriyi açıkladı: 'Rüyada börek görmek' için arama...

03 Temmuz 2022 Pazar, 16:18

İnternet arama motoru Google, Türkiye'deki resmi sosyal medya hesaplarından ilginç bir arama verisi açıkladı.

'Google Türkiye' resmi Twitter hesabında açıkladığı veriye göre “rüyada börek görmek” için yapılan aramalar son 12 ayda %500 arttı.

Hesaptan buna ek olarak da "Uyumadan önce YouTube’da yemek videosu izleyenler belli oldu" şeklinde bir tweet paylaşıldı.

Sosyal medyada gündem olan veri, bazı kullanıcıların güldüren yorumlarına sebep oldu. Bazı kullanıcılar, "Bu gidişle ancak rüyamızda görürüz diyordum, meğer o da olmuyormuş" yorumlarını yaptı. Başka bir kullanıcı ise, "Millet aç yattığı için olabilir" yorumunda bulundu.