Yurttaş isyan etti: Eti rüyamızda görürüz artık, peynire bile güç yetmiyor

04 Nisan 2022 Pazartesi, 16:20

Niğde'de yurttaşlar, özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artışa tepki gösterdi. Alışveriş yapamadığını söyleyen bir yurttaş, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları şöyle anlattı:

"KURU EKMEK YİYECEĞİZ, KURU EKMEĞİ DE FIRINA YAZDIRACAĞIZ"

"Ne ile yapacağız, para yok pul yok. Kuru ekmek yiyeceğiz, kuru ekmeği de fırına yazdıracağız. Ramazan felaket geçecek. Üç kişiyiz ailede. Günlük iş bulursak gidiyoruz, iş bulamasak gidemiyoruz. Ev doğal gazlı değil. Kömürü de alıyoruz, yazdırıyoruz. Parası elimize geçerse ödüyoruz."

"AKP BİZİ MAHVETTİ"

Niğdeli bir emekli yurttaş ise şunları söyledi:

"Ramazan alışverişini rahatça yapamadık. Emekliyim ama yapmak mümkün değil. Her şey çok pahalı. Aldığımız maaş doğalgaza gidiyor, yatırım yapamıyoruz. Ramazan’ı bulgur, kendimizin yaptığımız peynirle, zeytinle geçireceğiz mecbur. Başka neyle geçineceğiz? Eti rüyamızda görürüz artık, peynire bile güç yetmiyor. Peynirin kilosu 90-100 TL, nasıl alıp yiyelim? Çocuklarıma ne yedireceğim, bir de onu düşünmek lazım. Gelecek hayatı zaten bitti. 'AKP'ye oy ver' diyorlar sonra da. Verir miyim? Nasıl verelim, bizi mahvetti. Biz gelip geçeceğiz ama gelecek neslin hayatı bitti, çünkü önü görünmüyor. Aldığı maaş nereye gidecek. Asgari ücrete maaş veriyorlar. Bu sefer de fabrikadan işçi çıkarıyorlar. Neden? Çünkü işveren ödeyemiyor. Ödeyemeyince ne yapacak, işsizlik meydana gelecek. İşsizlik ne olacak? Hırsızlık meydana gelecek, çalacak, çırpacak. Bunu önlesinler, nasıl önleyecekler?"

"ALIŞVERİŞ YAPTIM DESEM YALAN OLUR"

Niğdeli bir başka emekli yurttaş ise "Ben yalnız yaşıyorum. Benim için sorun değil ama böyle 4-5 nüfuslu ailelerin Allah yardımcıları olsun. Bu şekilde şimdiki ücretle geçinmeleri çok zor. Çünkü bir yumurta 15 TL'ydi, şimdi ise 45-50 TL oldu. Buna benzer her şeyi kıyaslarsak maaşlar ancak ayın 15’ni yetirir, ayın sonunu getirmez. Benzin 7 TL’ydi, şimdi 21 TL. Arabaya binip de köye gidecek kişiler şu anda gidemez oldu" dedi.

Niğdeli diğer bir yurttaş ta "Ramazan ayı biraz sıkıntılı geçecek. Millete Allah bu Ramazan ayında yardımcı olsun. Her şey pahalı. Düzelecek diyoruz inşallah. Ne alabiliyoruz ki? Etin kilosu belirli fiyatı geçti, şekere dün yine zam geldi. Buna ‘dur’ denmesi lazım. Emekli adamım, ‘alışveriş yaptım’ desem yalan olur. Yapamadım, pancara devam edeceğiz" diye konuştu.