Gören ceset sandı! Gerçek sonra ortaya çıktı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ceset ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, poşet içerisinde cansız manken ile karşılaştı.
Tavşanlı-Harmancık karayolu üzerindeki ormanda ceset olduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.
Orman girişinde araştırma yapan ekipler, içinde insan cesedi olduğunu belirtilen poşeti kontrol ettiklerinde cansız mankenle karşılaştı.
Çevrede yapılan araştırmanın ardından jandarma, cansız mankeni olay yerinden kaldırdı.
Etiketler: #Kütahya #ceset #cansız manken
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