Köpekler sayesinde fark edildi: Şanlıurfa'da yarı gömülü ceset bulundu

Şanlıurfa'da kaybolan 3 çocuk babası Kadir Tabazığ'ın cesedi, bir tarlada toprağa yarı gömülü halde bulundu. Ceset, mahallelinin bir noktada toplanan köpekleri fark etmesi ile ortaya çıktı.

Köpekler sayesinde fark edildi: Şanlıurfa'da yarı gömülü ceset bulundu
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AA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:17

Kurudere Mahallesi'nde yaşayan Kadir Tabazığ, 12 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. 

Ailesi, durumu Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Tüm aramalara rağmen Tabazığ bulunamadı. 

KÖPEKLER SAYESİNDE FARK EDİLDİ

Kadir Tabazığ arama çalışmaları sürerken, dün akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Kepezli Mahallesi'ndeki bir tarlada toplanan köpekler dikkati çekti. 

Köpeklerin toplandığı noktaya giden mahalleli, toprağa yarı gömülü ve bir kısmı parçalanmış cesedi fark etti.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla gelen jandarma ekipleri, cesedin Tabazığ'a ait olduğunu belirledi. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Şanlıurfa

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