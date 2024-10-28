Gören şaşıp kaldı... Bahçesinde yetiştirdi: Tam 50 kilogram!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:17

Güncelleme: 28.10.2024 - 11:09

Ankara’nın Elmadağ ilçesi Gümüşpala Mahallesi Muhtarı Hakan Kurnaz, hobi olarak uğraştığı bahçesinde yetiştirdiği 50 kilogramlık bal kabağı görenleri hayrete düşürüyor. Kurnaz’ın yetiştirdiği kaba çevresinde büyük ilgi görüyor.

Kendi çapında tarım işleri ile uğraştığını belirten Hakan Kurnaz, “5 yıldır hobi niyeti ile uğraştığımız bir bahçemiz var. Boş zamanlarında ekiyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kabakların tamamen doğal bir şekilde kendi halinde büyüdü” ifadelerini kullandı.

Kurnaz, “Haberlerde 36 kilogramlık bir kabağın rekor kırdığını gördüm. Bizim kabağımız 50 kilogram bu neden ön plana çıkmasın diye düşündüm. Normalde 4 tane aynı ağırlıklarda kabağımız vardı. Fakat yolda getirirken 2 tanesini düşürüp kırdık. Bu iki kabağımızı getirdik ve dükkanımızın önünde sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

"GÖRENLER KABAĞIN TOHUMLARINDAN İSTİYOR"

Vatandaşlardan kabaklara yoğun ilgi olduğunu belirten Kurnaz, “Görenler kabağın tohumlarından istiyor, bizde tohumları herkese vererek çoğalmasını istiyoruz. Amacımız bu kabakların çekirdeğini herkese dağıtarak bu kabağın yetiştirilmesini sağlayıp gelecek yıllarda bu kabak için bir festival ve yarışma yapabilmek” ifadelerini kullandı.

“KABAĞIMIZI 80 KİLOGRAMA KADAR ÇIKARTMAYI AMAÇLIYORUZ”

Kurnaz, daha büyük kabaklar yetiştirmek istediklerini dile getirerek, “Gelecek yıllarda 50 kilogram olarak yetiştirdiğimiz kabağımızı 80 kilograma kadar çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu kabağımızı satın almak isteyenler oldu. Fakat biz bu kabağı dilimleyerek dağıtma taraftarız. Herkese ulaştırmak istiyoruz kabağımızı. Ticari amaç için üretmedik zaten biz bu kabağı” açıklamasında bulundu.

“KABAĞIN BU KADAR BÜYÜYECEĞİNİ BEKLEMİYORDUK”

Kabağı sergilenirken gören Muzaffer Doğruol, “Bu kabağın yetiştirildiği yere de gittik Hakan muhtarımla beraber. Hava, su, güneş bu üçü bir araya geldiğinde böyle mükemmel bir şey ortaya çıktı. Kabağın bu kadar büyüyeceğini beklemiyorduk. Fakat bundan sonra çok daha büyüklerinin olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“GÖRÜNCE HAYRETE DÜŞTÜK”

Hakan Kurnaz’ın komşusu Bayram Zekai Çalış ise, “Komşumuz Hakan Kurnaz kendine ait bahçede bu kabakları yetiştirdi. Bizde görünce hayrete düştük. Daha önce böyle bir kabak kesinlikle görmedim” dedi.