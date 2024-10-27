Ankara’da katliam gibi kaza: Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu!

Ankara’nın Mamak ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.

Ankara’da katliam gibi kaza: Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:02

Ankara’nın Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi’nde dün gece meydana gelen kazada 06 DDC 719 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan direğe çarpmıştı.

Kazada 2’si kadın 2’si erkek 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Edinilen bilgiye göre araç sürücüsü Güney Topraktaş (37), araç içerisinde bulunan Yiğitcan Kayı (29), Ezgi Yaman (36) ve Sevgi Eker (29) hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.


Etiketler: #Mamak #kaza

İlgili Haberler

Ankara’da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var!

Ankara’da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var!
MKE Ankaragücü taraftarından TUSAŞ koreografisi: Durduramayacaksınız!

MKE Ankaragücü taraftarından TUSAŞ koreografisi: Durduramayacaksınız!
Ankara’da akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Ankara’da akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler