Görenler 'acil şarj' cihazı sandı; gerçek başka çıktı
Manisa'da kırsal Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki bir kafeye baskın yapan jandarma ekipleri 4 adet Dijital Slot oyununun oynandığı kumar makinesini 2 farklı noktada ele geçirdi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Karaoğlanlı Mahallesi'nde A.A. (39) tarafından işletilen bir kafede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 adet Dijital Slot oyununun oynandığı kumar makinesi 2 farklı noktada ele geçirildi.
Kumar makinelerinin telefon şarj cihazı şeklinde tasarlanması ise dikkat çekti.
Olay, Cumhuriyet Savcısına bildirilerek adli tahkikata başlanırken, şüpheli A.A ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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