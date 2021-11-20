Son dakika | Resmi Gazete'ye kısmen erişildi: İşte 20 Kasım 2021 tarihli atama kararları
Son dakika | Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar yayımlandı.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar yayımlandı. Resmi Gazete'de kabine değişikliğine ilişkin bir karar yer almadı.
01.11 dolaylarında ise siteye kısmen erişim sağlanabildi.
Resmi Gazete'nin 20 Kasım 2021 tarihli nüshasında bazı atama kararları yer aldı.
Bu atama kararları şöyle:
AYRINTILAR GELİYOR…
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