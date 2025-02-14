Görenler hayrete düştü... Tartıştığı eşine kendini affettirmek için pankart yaptırdı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 13:30

Güncelleme: 14.02.2025 - 13:30

Siirt’te yaşayan Mehmet Korkmaz, tartıştığı eşi Ayşenur’dan özür dilemek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, kentin işlek noktalarından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki sokağa pankart astı.

Çiftin fotoğrafının da olduğu pankartta, ‘Seni üzdüğüm, incittiğim için özür dilerim. Hayatım boyunca seni bir daha asla üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum’ ifadeleri yer aldı.

Pankartı gören çevredekiler, şaşkın gözlerle baktı.