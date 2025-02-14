Meteoroloji açıkladı: 14 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 2-4 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, genellikle yurdun batı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli yönünde uyarıda bulunuldu.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Muğla hariç) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu
ARTVİN °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu, güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu
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