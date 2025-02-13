'Sahte içki' kabusunuz olmasın: Özgür Aybaş'tan '14 Şubat' uyarısı

Yayınlanma: 13.02.2025 - 19:52

Güncelleme: 13.02.2025 - 19:54

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde alkol tüketmeyi planlayanları sahte içkiye karşı uyardı.

Aybaş, özellikle şişelerin bandrollerinin kontrol edilmesi ve kadehte sunulan içkilerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın 14 Şubat Sevgililer günü mekanlarda içtiğiniz içkilere dikkat edin şişeyi siz açın bandrolünü dikkatle kontrol edin. İçtiğiniz şişenin bilgileri bandrol üzerinde yazar. Sürümü çok olan ürünlerden içmemeye dikkat edin asla kadehte içki istemeyin. Buz kullanmamaya özen gösterin" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içkiden 70 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin ise hastaneye başvurduğu açıklanmıştı.