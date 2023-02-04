Görenler şaşkına döndü: Kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 bacaklı olarak doğan kuzu görenlerin ilgi odağı oldu.

DHA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:02
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çobanlık yapan Salih Karacadağ, sürüsündeki kuzulardan birinin 6 bacaklı doğduğunu fark etti.

Kuzunun yürüyemediğini gören Karacadağ, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kuzu, görenlerin de ilgi odağı oldu. 

 


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