Epic Games'in ücretsiz verdiği dokuzuncu oyun belli oldu

24 Aralık 2022 Cumartesi, 00:15

Epic Games yeni oyunlar vermeye devam ederken, dokuzuncu günün oyunları belli oldu. Normalde tek oyun veren Epic, Fallout özelinde üç oyunu ücretsiz hale getirmişti. Bundan önce ücretsiz verdiği oyunlar toplamda 270 TL değerinde olan Fallout, Fallout 2 ve Fallout Tactics olmuştu. Şimdi ise normalde 99 TL olan oyun ücretsiz hale geldi.

99 TL'LİK OYUN ÜCRETSİZ OLDU

Kampanya kapsamında verilen oyun Encased oldu. Bu oyun için platformda şunlar yazıyor:

“1970’lerin alternatif bir evreninde, ıssız bir çölde muazzam ve açıklanamaz bir eser olan Dome’un keşfedildiği taktiksel bir bilim kurgu RYO’su. Düşmanlarla savaş, kuralsız çorak arazide keşfe çık, karakterinin seviyesini yükselt ve mahvolmuş dünyadaki kuvvetlerden birine katıl.”

Oyun, 24 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz kalacak.