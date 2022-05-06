Görenleri hayrete düşürdü: Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir çiftçinin evindeki kümeste beslediği tavuğun yumurtasından çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü.
Kahramanmaraş'ta Akören Mahallesi’nde yaşayan Abdurrahman Elmas adlı çiftçinin, evinde beslediği tavukların kuluçkaya yatması için bıraktığı yumurtaların birinden 4 ayaklı civciv çıktı.
Elmas, bu ilginç durumu, civcivin yürüyüşündeki değişiklik sonrasında fark etti. Vücudunun diğer bölümlerinde başka bir farklılık bulunmayan civcivin 4 ayaklı olduğunu görünce şaşırdığını belirten çiftçi Abdurrahman Elmas, uzun süredir tavuk beslediğini ancak, böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadığını söyledi.
Dört ayaklı civcivin görenlerin ve çevredekilerin ilgi odağı haline geldiğini anlatan Elmas, “Kendi ihtiyacımız için evimizin bahçesinde tavuk besliyoruz. Her zamanki gibi bu yıl da tavuklarımızı kuluçkaya yatırdık. Yumurtalardan civciv çıkmaya başladı. Çıkan civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu fark ettik. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. 2 tane normal ayağı var diğer iki ayağı ise vücudunun arkasında bulunuyor. Sağlığı gayet yerinde gözüküyor. Şimdilik yürüyüşüne ve yaşamına bir engel olmuyor. Başka yerlerde böyle olaylar olduğunu duymuştum ama ilk kez karşılaşıyorum. Çok şaşırdık. Görenler de hayrete düşüyor” dedi.
Video Haberler
- Trambolinli hırsızlık görenlerini hayrete düşürdü
- Tunca Nehri kenarında 'kakava' kutlaması
- Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
- Çekmeköy’de çarpışan otomobillerden biri iş yerine girdi
- Çocuklarda gizemli virüs telaşı
- Hırsızlık yapanları market sahibi yakaladı
- İzmir'deki yangının gizemi 8,5 yıl sonra çözüldü
- Niğdeli köylü: 'Uzay çağında yaşıyoruz biz'
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
- 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden'
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Çiğ süt fiyatları arttı!
- 'Bakan ekonomiyi bilmiyor'