Tavuk çiftliğinde yangın: Binlerce civciv öldü

Manisa'da bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Çiftlikte bulunan binlerce öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
06 Mayıs 2022 Cuma, 09:26
Tavuk çiftliğinde yangın: Binlerce civciv öldü
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 bin civciv öldü.

Alınan bilgiye göre, Çepnibektaş Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemeler de, 5 bin civcivin karbonmonoksit gazı nedeniyle öldüğü belirlendi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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