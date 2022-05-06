Tavuk çiftliğinde yangın: Binlerce civciv öldü

06 Mayıs 2022 Cuma, 09:26

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 bin civciv öldü.

Alınan bilgiye göre, Çepnibektaş Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemeler de, 5 bin civcivin karbonmonoksit gazı nedeniyle öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.