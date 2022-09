Görev başında şiddete ve hakarete uğrayan İETT şoförleri şikâyetlerini anlattı: 'Can güvenliğimiz yok'

20 Eylül 2022 Salı, 04:00

Günün çoğunluğunu direksiyon başında geçiren İETT otobüs şoförleri hemen hemen her gün şiddetle karşı karşıya kalıyor. Geçen ay bir İETT şoförü, “Can güvenliğim yok” diyerek istifa etti. Cumhuriyet, İstanbulda görev yapan dört İETT şoförüne yaşadıkları şiddet olaylarını sordu. Can güvenliklerinin olmadığının altını çizen şoförler her gün işi bırakmayı düşündüklerini kaydetti.

"ŞİDDETE UĞRADIM"

10 yıldır İETT şoförlüğü yapan Zafer Dursun defalarca şiddete maruz kaldığını belirterek “Olumsuzluklar yaşasak da görevimizi layıkıyla yapmamız gerekiyor. Genelde yolumuzu kesip camlarımızı yumrukluyorlar. Aracın içerisine girip darp etmeye çalışıyorlar, küfürler ediyorlar. Geçen yıl bir şiddet olayına maruz kaldım, burnum kırıldı ve faili yakalanamadı. Çoğu zaman sicilimiz bozulmasın diyerek yaşadığımız olayları kurumumuza veya karakollara yansıtmıyoruz. Çok defa işbırakmayı düşündüm” diye konuştu.

Şiddete karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Dursun şöyle konuştu: “Tam kapalı ve şeffaf bir kabinde olmalıyız. Aynı metrolarda olduğu gibi yolcularla aramızda sınır olmalı. Ayrıca kabinlerde kamera var fakat bazı araç modellerinde ses kaydı yok. Ses kaydı cihazı için talepte bulunuyoruz fakat henüz yerine getirilmedi.”

"SALDIRILAR ARTTI"

25 yıldır şoförlük yapan ve 2020’de saldırıya uğrayan Zafer Koç ise şöyle konuştu:

“Önümü kesen bir şoför kolumu yaraladı, mahkeme hâlâ devam ediyor. Şahıs ise bir gece tutuklu kaldı ve çıktı. Ben saldırıya uğradığımla kaldım. Çoğu zaman duyduğumuz hakaretleri duymazlıktan geliyoruz. Nüfus arttıkça bize olan saldırılar da arttı. Kavga veya başka bir durum anında acil durum butonumuz var onlara basarak yardım çağırıyoruz. Düğmeye basıyoruz ama ekip gelene kadar başımıza bir şey gelebilir.”

Kavga esnasında araçtan inmelerinin yasak olduğunu söyleyen Koç, “Kural gereği kavga veya olay esnasında araçtan çıktığımızda biz suçlu oluyoruz. Cezalar ise 1-5 yevmiye arası değişiyor” diye konuştu.

"CANIMIZDAN MI OLALIM?"

Dört yıldır İETT şoförlüğü yapan Erol Çetin de yaşanan şiddet olaylarını şu sözlerle ifade etti: “Emsal bir karar olmadığı için insanlar bize saldırmaktan çekinmiyorlar. Pandemide akbili olmayan bir yolcuyu otobüse almadığım için darp edildim. Kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dava kapatıldı. Herhangi bir ceza uygulanmadığı için bu kişi şiddet olayını tekrarlayabilir. Bu işte can güvenliğimiz yok. Günde sekiz saat İstanbul trafiği ile mücadele ediyoruz bize de anlayış gösterilmeli. Gerekli tedbirlerin alınması için illa birimizin canından mı olması gerekiyor?”

"TEHLİKELİ BİR MESLEK"

10 yıldır İETT şoförlüğü yapan Kenan Şerbetçi ise “Ben de birkaç defa şiddete maruz kaldım. Genelde durağa yanaşma mevzusundan tartışma çıkıyor. Şoförlük yalnızca İstanbul’da değil her yerde tehlikeli bir meslek. Yaşadığımız sorunları mahkemeye vermekten de çoğu zaman vazgeçiyoruz çünkü bir sonuç çıkmıyor. Her gün işi bırakmayı düşünüyorum fakat eve gidince vazgeçiyorum” dedi.