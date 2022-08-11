Saldırıya uğrayan İETT şoförü: 'Mesleği bırakmayı düşünüyorum'
Beylikdüzü'nde 4 kişinin saldırısına uğrayan İETT şoförü, “Maalesef meslekten soğudum. Yakında mesleği bırakmayı düşünüyorum" dedi.
Olay, dün sabah 05.30 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Silivri-Avcılar arasında sefer yapan 303A hat sayılı otobüs şoförü M.K., Silivri istikametine giderken aynı yöne seyir halinde olan bir otomobil, otobüsün önünü kesti.
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