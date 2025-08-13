Görev süresini uzatmış, terfi vermemişlerdi: Gazi tümgeneralden dikkat çeken paylaşım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Halihazırda Tümgeneral rütbesinde bulunan Davut Ala’nın görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Gazi unvanlı Ala'nın Samsun Garnizon Komutanı olarak görevine en az 1 yıl daha devam edeceği öğrenildi.

Terfi yerine görevi uzatılan Ala, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Ala, kararların hemen ardından “Arkadan konuşan şrfszlere hitaben” notuyla bir Karadeniz türküsünün klibini, türkünün şu sözleriyle birlikte paylaştı:

“Hey gidi hey benim için arkamdan neler neler dediler, gıyabumda konuşup yerden yere vurdiler yok o bitti dediler, adam olmaz dediler. Dedukleri olmadi maalesef yanildiler. Mutluyum huzurum var çok iyi durumum var. Gururla taşiduğum ŞEREFUM, ONURUM var. Deli doliyim ama benim de bir kalbum var en azından bir ADIM bir da İTİBARUM var.”